Venditti & De Gregori: ecco l’Arena di Verona e le nuove date del tour

Intanto Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due canzoni che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana, “Generale” e “Ricordati di Me”. I brani, disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, sono inseriti in un 45 giri da collezione disponibile in esclusiva online. Attualmente è in rotazione radiofonica “Generale”, brano pubblicato originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre “Ricordati di me” apre il disco di Antonello Venditti “In questo mondo di ladri”, uscito 10 anni più tardi.