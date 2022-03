La reunion di Venditti & De Gregori: “Ricantare i nostri pezzi è una grande gioia”

Vi divertite un sacco insieme, si vede live ma anche nel rapporto che avete come amici. È anche questo il segreto?

De Gregori: “Se ci detestassimo, non potemmo fare questo! È evidente che siamo amici, la nostra amicizia ha un certo tipo di declinazione. Non ci vediamo o sentiamo ogni sera, ma siamo grandi amici.”

Venditti: “Però il Principe mi fa certe chiamate… Mi chiama sempre per rompermi il… Tu finisci una giornata perfetta, in cui tutto è andato bene, e lui ti fa una chiamata che non sai come sarà. Generalmente è una chiamata d’amore, in cui ti dice: ‘Quanto sei bravo…’. Ma, altre volte, fa la scaletta intera e, in 5 minuti, fa quello che avremmo dovuto fare in 5 ore!”

De Gregori: “Antoné, io sono il secchione e tu sei la pupa! Sei il pupone!”