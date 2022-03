Venditti e De Gregori su Ultimo: "Un amico, partecipe della nostra storia"

Accennando a "Bomba o non bomba", Francesco spiega: "Io non l'ho mai interrogato sul senso delle sue canzoni né lui mi ha chiesto qualcosa sulle mie, però mi sembra che 'Bomba o non bomba' sia una storia molto personale in cui siamo noi due, immagino, col pianoforte e una chitarra, che finalmente, faticosamente, risalgono lo Stivale per arrivare a suonare in un posto dove desiderano, e questo mi sembra anche la nostra storia di oggi, perché noi stiamo lottando da due anni per poter suonare a Roma. Quindi è una storia, così, molto di amicizia e di musica, mentre 'Generale' è una canzone non contro la guerra, questo mi piace dirlo, ce ne sono tantissime più belle di 'Generale' contro la guerra, ma è una canzone sulla pace, perché il finale di 'Generale' parla di pace, non parla di guerra".