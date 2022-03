Vasco Rossi duetta a sorpresa con Marracash in una nuova canzone in uscita venerdì 25 marzo, a scopo benefico. Il grande annuncio arriva attraverso i social network: “La pioggia alla domenica” viene presentato come il “nuovo attesissimo singolo di primavera” del rocker. Lo stesso Vasco racconta la nascita di questa collaborazione, dopo il campionamento del brano “Gli Angeli” per l’ultimo album del rapper: a Radio Italia solomusicaitaliana, Marracash aveva già parlato del loro incontro.