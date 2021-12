Marracash, da Elodie e Vasco Rossi agli 883 e Elisa: intervista sul disco

Hai lanciato il disco insieme a un singolo. Parlaci un po' di questo “Crazy Love”!

È una delle prime canzoni del disco che ho scritto, l'avevo fatta quasi un anno prima, era nata in Sicilia, l'avevo fatta durante la pandemia, parla del mio rapporto con Elo e della passione che avevamo, ho chiesto a lei di fare il video perché parlava di noi, quindi non aveva senso farlo con altri. Abbiamo deciso di spiegare a modo nostro, in maniera artistica, cos'è successo tra di noi in un momento in cui i gossip ci martellavano. Il video è molto emozionante, almeno per me