Tra ieri e oggi, all’Arena di Verona sono iniziate le prove in vista dei Seat Music Awards 2020. La prima puntata del grande evento, che quest’anno si svolge in sostegno ai lavoratori dello spettacolo, è in programma proprio questa sera (mercoledì 2 settembre) in prima serata.

Radio Italia, radio ufficiale dell’evento, trasmetterà in diretta la puntata di oggi e quella di sabato 5 settembre: i nostri Mauro Marino e Daniela Cappelletti sono a Verona e stanno incontrando gli artisti protagonisti, a poche ore dalla loro esibizione.

La prima ad arrivare ai nostri microfoni è stata Alessandra Amoroso, una delle “reginette” dell’estate grazie alla canzone “Karaoke” insieme ai Boomdabash: “È andata oltre le aspettative, è meraviglioso!”, ha commentato Alessandra che, sul rapporto con il gruppo pugliese, ha aggiunto: “Ci divertiamo tanto, tra noi c’è solo la voglia di fare musica e regalare entusiasmo e energia positiva”. La cantante, comunque, è pronta a salire sul palco: “L’Arena è una bella botta. Ho tanta emozione, voglio solo cantare e faccio fatica a chiacchierare”.

Biagio Antonacci arriva all’Arena dopo un’estate in cui si è riposato: “Tutto quello che mi veniva in mente di fare mi sembrava abbastanza inutile”, ha raccontato Biagio, che però è pronto a lanciare una nuova canzone. “Il 4 settembre esce il nuovo singolo ‘L’amore muore’ dall’album ‘Chiaramente visibili dallo spazio’, una preghiera nei confronti della cura”, ha detto presentandolo in diretta su Radio Italia. Nell’attesa di esibirsi l’anno prossimo con 20 concerti chitarra e voce al Teatro Carcano di Milano, stasera Biagio sarà all’Arena di Verona: “Questo è un luogo in cui tutti abbiamo avuto soddisfazioni, fin dai primi concerti e i primi premi conquistati da giovani”.

Per Riccardo Cocciante, l’Arena di Verona “è sempre un’emozione”. Il cantautore è ai Seat Music Awards per aiutare i lavoratori dello spettacolo, in un periodo in cui ha messo in pausa la musica: “Non faccio concerti da tempo, ma certamente lavorerò ancora allo spettacolo 'Notre-Dame de Paris', che tornerà l’anno prossimo, e seguo da vicino tante opere”. E i nuovi progetti musicali? “Forse tra due anni, ho tante idee e stiamo preparando tante cose. Intanto stasera canto ‘Tu Italia’, un grande pezzo per il nostro Paese”, ha anticipato Cocciante.

In questo 2020, Gianni Morandi ha interrotto il tour da artista ma ha iniziato quello da turista: “Ho girato l’Italia e ho scoperto luoghi bellissimi, dalla Calabria all’Abruzzo al Molise”, racconta citando i posti che gli sono rimasti maggiormente nel cuore durante l’estate. Oggi Gianni, però, è all’Arena di Verona: “È il tempio della musica per noi che facciamo questo mestiere in Italia. Stasera è un bel segnale e speriamo che si ritorni a cantare in mezzo alla gente”, ha concluso ai nostri microfoni.

Anche per Fiorella Mannoia, è un ritorno insolito all’Arena di Verona, “Mi fa un po’ strano tornare qui con questa nuova situazione”, ci ha detto la cantante, che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo: “Oggi comincia una nuova avventura con una canzone ‘classica’”. Il brano, intitolato “Chissà da dove arriva una canzone”, è scritto da Ultimo: “La musica abbatte tutte le barriere, anche quella generazionale: ci siamo incontrati e piaciuti. Le cose nascono così, nella maniera più semplice”. Fiorella, infine, ha ricordato che l’evento al via oggi è dedicato ai lavoratori del settore della musica: “Stasera, il primo appaluso sarà per loro”, ha detto.

Lo stesso concetto è stato ribadito in diretta da Carlo Conti, presentatore anche di questa edizione dei Seat Music Awards insieme a Vanessa Incontrada: “È bello ritrovarsi e ripartire con la musica live”, ha detto ai nostri Mauro e Daniela, che commenteranno in diretta l’evento su Radio Italia. In vista delle due serate, Conti ha aggiunto: “Non ci sono i premi quest’anno: le spese che sarebbero servite a produrli andranno al fondo in aiuto di chi lavora dietro le quinte”.

Emma, proprio all’Arena di Verona, avrebbe dovuto esibirsi lo scorso maggio. Anche per questo, ha commentato: “Sono emozionata di essere qui, è la prima volta che torno su un palco dopo il lockdown. Siamo qua per una nobile causa e per sostenere i nostri collaboratori e le persone che ci coccolano durante i tour”. Per la cantante, l’appuntamento di stasera sarà anche l’occasione per presentare per la prima volta dal vivo il suo ultimo singolo “Latina”, in attesa di un futuro che preannuncia già grandi sorprese: “Ci sono cose pronte che usciranno quando meno ve lo aspetterete. Poi non vedo l’ora di riprendere il mio tour a maggio 2021 e tornare all’Arena a giugno”.

In occasione dei Seat Music Awards, si riuniscono di nuovo Raf e Umberto Tozzi, dopo il tour insieme nei palasport al fianco di Radio Italia. “Ci manca il contatto con il pubblico e il palco”, ha detto Raffaele. Tozzi ha aggiunto: “Stasera è un’occasione per farsi rivedere e riprovare una bellissima sensazione, specialmente su questo palco che mi dà tanti ricordi”. Anche Raf ha voluto sottolineare il fine dell’evento, ovvero aiutare i lavoratori dello spettacolo: “Oggi li ho incontrati, avrei voluto abbracciarli tutti”, ha detto, prima di dare l’appuntamento al tour che lo vedrà protagonista nei teatri sempre insieme a Umberto Tozzi: Radio Italia è radio ufficiale.

Dall’Arena di Verona, è passata anche Gianna Nannini: “È sempre bello tornare qui, perché c’è un’acustica particolare”, ha raccontato l’artista nei nostri studi dopo essersi già esibita nell'ultimo periodo alla Notte della Taranta e avere realizzato la cover de “La donna cannone” per il progetto I Love My Radio. “Questa canzone fa parte della mia esistenza, De Gregori è un mito”. Prossimi progetti? “Tutta la torunée è rimandata all’anno prossimo: vi aspettiamo ancora più numerosi per aiutare tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo e che oggi sono in difficoltà”.

Tra i grandi protagonisti della prima puntata dei Seat Music Awards 2020, c’è anche Eros Ramazzotti, di rientro in Italia dopo un periodo trascorso in Messico. Il cantante, che ha interrotto il suo tour mondiale proprio prima della data finale, ha commentato ai nostri microfoni: “Questo è un anno così e dobbiamo accettarlo, sperando che l’anno prossimo sia meglio”. L’artista, che non ha nascosto di aver avuto un po’ di preoccupazione per i suoi figli negli scorsi mesi, è poi tornato sulla scelta di rifare “Una donna per amico” di Lucio Battisti, per il progetto I Love My Radio: “Amo Lucio da sempre! Canterei tutto di Battisti, così come di Vasco”, ha spiegato.

Anche Zucchero ha confessato di aver sofferto il lockdown, specialmente all’inizio: “Posticipare 150 concerti non è stato facile. Poi ho iniziato a scrivere, fare giardinaggio, incontrare qualche collega e il tempo è passato”, ha raccontato. “Oggi diamo un segnale importante, perché anche il pubblico ha bisogno di sentire musica dal vivo”. Infine, Sugar ha elogiato ancora una volta la magica location veronese, dove l’anno prossimo sarà protagonista di 14 date al fianco di Radio Italia: “L’Arena è sempre un’emozione molto forte, anche se ormai mi sembra di essere sempre stato qua! È il miglior posto del mondo all’aperto in cui fare concerti”, ha detto.

Nella lista dei nostri ospiti, non poteva mancare Luciano Ligabue: “La musica non vede l’ora di ricominciare!”, ha esclamato il rocker ai nostri microfoni, che ha difeso anche tutti i lavoratori dello spettacolo che “non hanno le spalle coperte”. Il lockdown ha permesso al Liga di preparare grandi novità per il futuro, come ha raccontato lui stesso a Mauro Marino e Daniela Cappelletti: “Ho scritto un libro sui miei 30 anni di carriera, una sorta di autobiografia, insieme a un giornalista. Poi ho guardato un po’ nei cassetti e ho trovato qualche canzone su cui mi è piaciuto rimettere le mani”. L’artista, che avrebbe dovuto celebrare questo traguardo con un grande concerto a Campovolo, si sta preparando a una “festa sarà ancora più grossa” nel 2021.

In mezzo ai tanti artisti che sono passati a trovarci nei nostri studi, non è potuto esserci Tiziano Ferro, che stasera parteciperà ai Seat Music Awards 2020 solo in collegamento da Los Angeles, a causa del lockdown. L’artista ha comunque voluto lasciare un messaggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, dicendo dall’America: “Per me è molto importante esserci stasera, perché i Seat Music Awards non sono soltanto un modo per celebrare la musica, ma soprattutto una maniera per dire che vogliamo ricominciare ed è importante per tutti i lavoratori della musica. Stasera vi canto per la prima volta la mia personale versione di ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori”. Il brano anticipa il primo disco di cover appena annunciato dal cantautore.

L’appuntamento con i Seat Music Awards 2020 è su Radio Italia solomusicaitaliana, con il commento in diretta di Mauro Marino e Daniela Cappelletti: oggi (mercoledì 2 settembre) e sabato 5 settembre, in prima serata.