Lucio Dalla, a DallArenaLucio da Mengoni e Amoroso a Sangiorgi: i nomi

Gigi D’Alessio ha dichiarato: “Il 2 giugno tornerò all’Arena di Verona per un evento davvero speciale: farò parte del cast di artisti che si esibiranno in occasione della serata-evento ‘Dall’Arena Lucio’, dedicata all’immenso Lucio Dalla! Vi aspetto, per unirci con la voce e con il cuore, in onore di un grande cantautore che ha fatto la storia”.