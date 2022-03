Samuele Bersani e i 2 maestri: “Papà e Lucio Dalla, l’incontro della vita”

Manca un mese al 14 aprile, giorno in cui parte il “Cinema Samuele Tour” nei teatri e in cui finalmente potrai presentare live il tuo ultimo album. L’estate scorsa hai fatto un tour estemporaneo, l’hai chiamato proprio così, ma non poteva essere la stessa cosa...

Finalmente un tour con sul palco l’organico necessario per fare questo album dal vivo, potrei farlo con le sequenze ma sarebbe un tradimento dello spirito di questo disco, pensato per essere suonato live con meno sequenze possibili. L’estate scorsa ho fatto qualche concerto ma c’era ancora l’emergenza, non potevamo essere tanti, adesso sul palco saremo 8. La prima data è a Bologna ma è sold out, non venite perché è inutile, poi scendo verso il sud e risalgo: trovate tutte le date sul web