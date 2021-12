“La primavera” di Jovanotti invade, anche a dicembre, le strade di Milano e di Roma. Per il lancio dell'ultimo singolo, che potete già ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana, nelle due città potete avvistare uno strano furgone. Per riconoscerlo, non potete sbagliare: presenta il logo del Jova Beach Party 2, il prossimo tour di Lorenzo nel 2022 che ci vede ancora come Radio Ufficiale.