Ascolta le 5 nuove canzoni di Jovanotti e guarda il video de "La primavera"

Partiamo da “La Primavera”, che conta anche un video girato dal regista Tommaso Ottomano al Teatro Grande di Brescia. Jovanotti ha spiegato che all’inizio la canzone assomigliava troppo a “L’estate addosso” e, che per questo motivo, era stata messa in panchina. È stato risolutore l’intervento di Rick Rubin che ha chiesto a Lorenzo di cantarla in modo diverso, senza spingere. L’artista ha aggiunto: “Ho pensato a Franco, con me lì c’era Pinaxa e gli ho detto ‘provo a cantarla pensando di essere con Battiato. Insegnami, facciamogli un omaggio velato, un fiore per lui’”.