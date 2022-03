Guè su Dargen, Club Dogo, la figlia Celine, Santeria 2 con Marracash: video

. Intanto è ospite del nuovo disco di Fabri Fibra "Caos" nel brano "Cocaine" insieme a Salmo , ma in passato aveva già duettato con Fabrizio nel pezzo "E tu ci convivi". È escluso però che ci sia un trio formato da Guè, Marra e Fibra."Questa cosa che c'è questo joint con Fabri Fibra è una bufala, cioè è un meme che qualche subumano ha sbagliato a fare ma non per altro, perché tutti siamo fan di Fabri Fibra, ma non c'è mai stato un progetto. Cioè mentre 'Santeria' (l'album con Marracash) c'è stato e ci potrebbe essere eventualmente un sequel, non c'è mai stato un progetto 'io, Marra e Fibra', quindi non so chi l'ha scritto. Per quanto riguarda il disco con Marra, è uguale, stesso discorso di prima: io ci sono, quando mi chiamano, io prendo e vado in studio"