Marracash ha predetto Sanremo 2022, "Ora il rap si prende l'Arena": video

I feat non accreditati sono la nuova moda del rap?

"Ho voluto inserire dei featuring nascosti nel disco, che non sono dei veri e propri featuring, sono dei contributi di altri artisti, ecco, magari per sfruttare delle capacità che loro avevano e io non ho, per armonizzare, per rendere i pezzi più musicali. Per esempio c'è Mahmood in 'Crazy Love' che fa delle doppie voci, Elisa, anche la stessa Elodie, Joan Thiele, insomma ce ne sono un po' sparsi. Penso di averlo fatto un po' per primo. In questo caso, come al solito, il focus era sulla musica, quindi mi interessava veramente che il pezzo fosse più bello e non che ci fosse un guest".