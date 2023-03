Gué riprende Ron nel suo nuovo singolo “Mi hai capito o no?”

“Mi hai capito o no?” viene annunciata, per chi ancora non l’avesse ascoltata, come una vera “chicca per intenditori”. È estratta infatti da “Madreperla”, un disco basato su una serie di importanti riferimenti musicali del passato: nel caso del nuovo singolo, si tratta di un pezzo che contiene un sample di Ron considerato un culto per tutti gli amanti della musica anni ‘80.