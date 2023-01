Gué fa il maestro di rap: dalla nascita del genere al suo nuovo disco “Madreperla”

CARISMA E IDENTITÀ. Sono gli ultimi ingredienti che, come vedremo tra un paio di giorni in “Madreperla”, non possono mancare in un buon disco rap. “Serve personalità, da non confondere con il personaggio”, aggiunge Guè. “Sarò nostalgico, ma in primo piano per me c’è ancora la musica”. È l’hip-hop la sua “comfort zone”: “Non mi piace il pop. Io sono il king del mio genere e non aspiro al Festival di Sanremo”.