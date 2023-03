Gli 80 anni di Lucio Dalla tra canzoni, iniziative e pensieri per ricordarlo

Lucio Dalla, nato il 4/3/1943 come una delle sue canzoni più famose, avrebbe compiuto 80 anni. Le iniziative a Bologna e non solo per omaggiarne la memoria sono tantissime, così come i capolavori che ha regalato alla musica italiana e che lo rendono a tutti gli effetti immortale. Da Eros Ramazzotti a Fiorella Mannoia, sono molti anche gli artisti che lo stanno ricordando sui social e che vanno unirsi ai messaggi dei giorni scorsi, quando si è celebrato l’11esimo anniversario della sua morte.