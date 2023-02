Gianni Morandi e Sangiovanni: "Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte"

Gianni Morandi ha scelto Sangiovanni per rilanciare "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" il suo grande successo pubblicato nel 1963. Il titolo della nuova versione è “Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte” e uscirà il 7 febbraio, nello stesso giorno in cui prenderà il via la nuova attesissima edizione del Festival di Sanremo. I due artisti saranno protagonisti anche sul palco dell'Ariston: Gianni Morandi nella veste di co-conduttore accanto ad Amadeus e super-ospite con Al Bano e Massimo Ranieri nella seconda serata (mercoledì 8 febbraio), mentre Sangiovanni affiancherà Ariete nella serata delle cover (venerdì 10 febbraio) sulle note di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.