Rovazzi, Niente è per sempre: “Cinico e tagliente, è un feat con me stesso”

Sei già pronto per ripartire, vero?

Vado in Libia, da Bengasi a Tripoli, proprio con i ragazzi di Unicef, il mio compito è far vedere cosa fanno sul posto, quindi andremo in centri d’accoglienza, in basi dove fanno la desalinizzazione dell’acqua del mare per dare acqua potabile a circa 200mila persone e tanto altro. È una bella esperienza che mi porterò sicuramente nel cuore. Per i video ci sarà con me Giuseppe, un amico che ho incontrato in Moldavia, però lì sarà una situazione un po’ particolare perché sei scortato, è difficile girare, faremo il possibile