David di Donatello: tra i candidati ci sono Diodato, i Subsonica e Brunori Sas

"La mia terra" fa parte della colonna sonora di "Palazzina LAF", film diretto e interpretato da Michele Riondino, alla sua prima volta dietro la macchina da presa. Con quest'ultimo Diodato ha un rapporto di stima e affetto, tanto da definirlo "fratello". L'artista si è espresso in questi termini: "Sono davvero felice per questa candidatura ai Premi David. 'La mia terra' è una canzone importantissima per me, perché mi ha permesso di affrontare emozioni che mi portavo dentro da tanti anni e che hanno ispirato immagini, note e parole di molti miei brani. È una canzone che porta dentro guerra, destino, amore e speranza". Diodato ha infine rivolto le congratulazioni per le altre cinque candidature a Riondino "e a tutti quelli che hanno messo cuore e duro lavoro in questa avventura".