I Subsonica premiati per la loro musica in "Adagio"

"Adagio": il 16enne Manuel, che si deve prendere cura dell’anziano padre, si reca a una festa per scattare le foto a un misterioso individuo. Da lì in poi la si troverà invischiato in una situazione più grande di lui. In una Roma tormentata dagli incendi e dai continui blackout, a far luce è solo la speranza nella nuova generazione.