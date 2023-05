Questa settimana, abbiamo assistito a un po’ di tutto, tra, e Gianni Morandi , ad esempio, ha cantato al Senato della Repubblica, mentre Elodie ha vinto il suo primo David di Donatello. Il suo grande amico Mahmood ha annunciato una grande sorpresa per il 2024, mentre Biagio Antonacci Achille Lauro hanno pubblicato i loro pezzi per l’estate e non sono da soli…