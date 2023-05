Biagio Antonacci: l’annuncio a sorpresa di una nuova canzone in concerto a Milano

“Funziona solo se stiamo insieme” è il motto che Biagio Antonacci e i suoi fan ripetono come un mantra durante i concerti insieme. Al Forum di Assago a Milano ha praticamente funzionato tutto, anche perché forse Biagio è uno che ha cantato l’amore come nessuno in Italia. “Nel camerino prima pensavo al regalo meraviglioso che mi avete fatto in questi anni e per cui io non potrò mai sdebitarmi del tutto. Se lo vorrete, io ci sarò sempre con voglia e mai con opportunismo”, ha detto Biagio suscitando l’ennesima ovazione del Forum.