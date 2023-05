Achille Lauro e Rose Villain insieme per una canzone che sa di "Fragole"

Per Achille Lauro “'Fragole' è un brano che parla di desiderio. È un classico proibito. È provocarsi a vicenda. Ho conosciuto Rose al Chelsea Hotel di NYC ed è nato tutto in modo molto spontaneo. 'Fragole' musicalmente per me è anche un qualcosa di nuovo come lo è stato 'Bam Bam Twist' nel 2020. Con la musica mi sto divertendo ma ho un percorso discografico molto chiaro in testa e tantissimi progetti già pronti.”