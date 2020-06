E dopo tutto questo, ora si torna finalmente a pensare alla musica dal vivo, quella che unisce nonostante il distanziamento sociale; quella che ti fa cantare e tenere il tempo con chi dal palco aziona la macchina del tempo sintonizzata su classici come Io Mi Rompo i Coglioni , Me la Godo , C’è Crisi , Casalingo e i più recenti brani inclusi in Cristian Bugatti , uno di quei pochi album realizzati “alla vecchia”, ovvero quelli che ascolti dalla prima all’ultima canzone, tra “battere e levare” e momenti d’intimità.

Nonostante la “forzata criogenia”, il 5 giugno è approdato su Radio Italia Tv anche il video di Mi manca featuring Ermal Meta in cui Ambra Angiolini , unica protagonista della clip diretta da Eros Galbiati, racconta attraverso il suo viso e i suoi sguardi, i ricordi e le voci che si rincorrono come bambini dietro ad un pallone.

Ecco le prime date dei concerti del tour Bugo Live 2020 : “A voler essere SINCERO , MI MANCA l’emozione che solo un concerto sa regalarti”, parola di Cristian Bugatti . Questa è la chiave di lettura che disegna il nuovo scenario artistico dell'artista: in seguito alla partecipazione a Sanremo , entrata suo malgrado nella storia del Festival , l’ emergenza Covid-19 ha bloccato tutto, congelando il mondo, in primis quello dello spettacolo.

