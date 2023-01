Blanco e Mahmood saranno super ospiti del Festival di Sanremo

Blanco e Mahmood torneranno sul palco dell’Ariston in qualità di super ospiti di Sanremo 2023 nel corso della prima serata del Festival, in programma per martedì 7 febbraio. L’annuncio è arrivato da Amadeus nel corso del Veglione di Capodanno in diretta su Rai1, che si è svolto a Perugia.