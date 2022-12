Blanco, Mahmood e non solo: chi sono gli artisti più cercati in rete nel 2022

In vetta, dunque, non potevano che esserci Blanco, al primo posto, e Mahmood, al secondo: le loro ricerche, in rete, son schizzate dopo la vittoria a Sanremo 2022 con il brano "Brividi". Non sono gli unici Big in gara all’ultimo Festival, però, ad essere super-cercati nel 2022: la graduatoria, infatti, prosegue con Gianni Morandi (che nel 2023 tornerà all’Ariston come co-conduttore), Iva Zanicchi, Ana Mena, Irama, Massimo Ranieri e La Rappresentante di Lista.