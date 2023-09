Io Capitano di Matteo Garrone ha la miglior colonna sonora

Andrea Farri nasce a Roma nel febbraio 1982. A 17 anni inizia a comporre e suonare per teatro e danza. Nel 2005 scrive la colonna sonora per due cortometraggi muti di Jean Vigo, Taris e A propos de Nice. A 25 anni firma la sua prima colonna sonora per il film “Un gioco da ragazze” di Matteo Rovere. Tra i suoi maestri ci sono Andrea Alberti e Richard Trythall. Nel 2015 vince il Globo d’Oro come miglior colonna sonora per il film Latin Lover di Cristina Comencini. Nel 2017 ottiene due nomination ai David di Donatello, per la Miglior Colonna Sonora e per la Miglior Canzone Originale, per il film Veloce come il vento. Nel 2019 è nominato ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello per la Miglior Colonna Sonora per il film Il Primo Re. Nel 2021 firma la colonna sonora per il cortometraggio Le Château du Tarot di Matteo Garrone, prodotto da DIOR. Nello stesso anno riceve la nomination ai Nastri d’Argento per la Miglior Colonna Sonora per il film “Non mi uccidere”. Nel 2022 viene nominato ai David di Donatello ed ai Nastri d’Argento per la Miglior Canzone Originale per il film Marilyn ha gli occhi neri con il brano “Nei tuoi occhi” interpretato da Francesca Michielin. Collabora alla scrittura dei singoli Non mi uccidere di Chadia Rodriguez, Hello Darkness di Orties, Perdiamoci di Chiara Civello e Mille stelle di Nada.