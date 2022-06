Zucchero apre il live dei Rolling Stones: “Il loro gladiatore, di nuovo”

Zucchero “Sugar” Fornaciari aprirà il concerto dei Rolling Stones: “Sono onorato e grato a loro per avermi scelto per la seconda volta come ‘gladiatore’. Un’altra storia bella da raccontare ai miei nipoti”. Adelmo sarà sul palco della Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, il 27 luglio 2022. Intanto continua il grande successo del World Wild Tour.