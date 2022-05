Zucchero Fornaciari e Eric Clapton protagonisti in concerto a Berlino

Il tour vedrà l’Artista impegnato in tutto il mondo fino al mese di ottobre e a grande richiesta tornerà nuovamente in Italia durante i mesi estivi in alcuni dei festival più prestigiosi del Bel Paese. Queste le date estive del “World Wild Tour” in Italia:

2 luglio - NICHELINO (TO) – Sonic Park (Palazzina di Caccia di Stupinigi)

4 luglio - ESTE (PD) – Estestate (Arena Castello Carrarese)

7 luglio - PALMANOVA (UD) – Estate Di Stelle (Piazza Grande)

8 luglio – PARMA – Parma Cittàdella Musica (Parco Ducale)

20 Luglio – LUCCA – Lucca Summer Festival (Mura di Lucca)