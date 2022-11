Vasco Rossi torna negli stadi: ecco le città in cui si esibirà nel 2023

Vasco Rossi mantiene le promesse e ritorna dal vivo negli stadi: ecco le città in cui farà tappa nel 2023, con un doppio concerto in ciascuna. In totale, si tratta di 8 appuntamenti speciali e attesissimi, dopo il successo del Vasco Live 22, che vedranno Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di Radio Ufficiale.