Vasco celebra il tour della rinascita. Poi l’annuncio: “A giugno ancora negli stadi”

Nel 14esimo incontro ufficiale, il “Vasco Live 2022” è stato definito ancora il “tour della rinascita”: “Sono stato il primo ad aprire gli eventi quest’anno”, ha raccontato Vasco Rossi, ritratto nella foto in alto da Roberto Villani, con orgoglio di fronte a una piccola rappresentanza dei fan. In totale, alla tournée, hanno partecipato 701mila persone, il maggior numero di spettatori registrato quest’anno in Italia.