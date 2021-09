Vasco Rossi: presto il nuovo singolo e il videoclip con Alice Pagani

Il nuovo singolo di Vasco Rossi uscirà presto, accompagnato da un “video kolossal” con l'attrice Alice Pagani, scoperta da Paolo Sorrentino ed esplosa nella serie “Baby”. Il rocker di Zocca ha appena girato la clip in segreto in Puglia, in una location come il ponte dei 21 archi di Spinazzola, con il fido regista Pepsy Romanoff, “particolarmente ispirato”.