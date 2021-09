Vasco Rossi diventa cittadino onorario di Castellaneta

Vasco Rossi non parteciperà fisicamente al Consiglio comunale per evitare assembramenti e problemi di ordine pubblico connessi anche all'emergenza sanitaria. L'artista ha condiviso una nota in cui si legge “La scelta di conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria del Comune di Castellaneta trova giustificazione nel ruolo svolto dal noto cantante come testimonial spontaneo del territorio e delle sue peculiari bellezze”.