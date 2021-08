“Poi è arrivato il Covid, una catastrofe mondiale che ha fermato tutto e tutti, ha colpito duramente soprattutto il mondo dei live”, ha scritto Vasco. “Stop concerti, senza musica per due estati consecutive. Per fortuna c’era un album da lavorare, da finire e rifinire… da suonare o da cantare”. È in questo periodo che il rocker ha lanciato “Una canzone d’amore buttata via”, il brano con cui l’artista ha dato il benvenuto al 2021