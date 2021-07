Vasco Rossi annuncia a sorpresa il live a Trento: “Non ci suono dal 1983”

Si aggiunge così una data al tour VascoNonStop già sold out nelle date riprogrammate al 2022:

24 Maggio 2022 / Milano - Ippodromo Milano Trenno / SOLD OUT

28 Maggio 2022 / Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari / SOLD OUT

03 Giugno 2022 / Firenze - Visarno Arena / SOLD OUT

11 Giugno 2022 / Roma - Circo Massimo / SOLD OUT

12 Giugno 2022 / Roma - Circo Massimo / SOLD OUT