Vasco Rossi: il tour 2022 e 2023, il cinema e l’America

IL TOUR. Vasco Rossi ha appena ricevuto non uno ma ben due riconoscimenti per i suoi concerti: “Il primo premio per i numeri spaventosi del Vasco Live 2022. 701mila ‘cuori’ hanno goduto dello spettacolare tour di maggio e giugno scorsi. 120mila a Trento, 140mila al Circo Massimo, 81mila a Milano, Imola 86mila e via così per un tour che è stato il più visto in Italia! Molti siete venuti anche due o tre volte. Grazie grazie. Lo spettacolo più grande siete voi. Il secondo premio per il concerto di Trento. Per aver riaperto i concerti dopo la pandemia e inaugurato la Trentino Music Arena con 120mila spettatori”.