Vasco Rossi: la Lupa e Albachiara col sindaco alla chitarra. Video e foto

L’artista ha riportato alcune parole spese proprio dal primo cittadino: “Un grande onore, un grande piacere accogliere oggi qui Vasco Rossi. Una grande personalità […] Che ha dato tanto alla cultura, all’arte, alla musica italiana e tantissimo a questa città con concerti straordinari. Con un affetto e un amore che è ricambiato, e che oggi non gli consentono più di girare Roma come ha scritto in quel bellissimo post, amava fare agli inizi degli anni 80 […] Questo edificio sorge dove c’era l’antico asilum, Roma è nata aprendosi, dando la cittadinanza a tutti, accogliendo. E questo spirito di città che accoglie è molto in sintonia con lo spirito di libertà che Vasco ha sempre messo nella sua musica, nelle sue canzoni, nella sua straordinaria arte. Noi oggi gli rendiamo un omaggio, e anche un grande segno di affetto, di amicizia. Roma è la tua città, Roma ti vuole bene, benvenuto Vasco”.