Vasco Rossi: il box del live a Roma, il nuovo record e Albachiara in latino

Le versioni 2CD e 4LP racchiudono le canzoni registrate durante le date di Roma davanti a 140mila fan che per due notti hanno scatenato l’inferno. Un evento unico e straordinario che in digitale sarà disponibile anche in Audio Spaziale Dolby Atmos, per rivivere il concerto con un’esperienza immersiva molto coinvolgente. Il BOX 4 LP è una vera chicca da collezionisti in quanto ogni confezione è numerata singolarmente e la tiratura è limitata a 3mila pezzi.