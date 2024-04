Vasco Rossi: da ora in avanti, testa solo al tour negli stadi

Vasco Rossi, modalità tour: ON. Il rocker ha iniziato la preparazione in vista del ritorno live negli stadi di Bibione (Data Zero), Milano e Bari con il coinvolgimento di Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. “La quiete apparente prima della tempesta”, ha scritto Vasco su Instagram postando una sua fotografia al mare di una località segreta, che dovrebbe essere il suo solito “buen retiro” di Castellaneta Marina in provincia di Taranto,