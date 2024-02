Vasco Rossi, addio all'amico Andrea Giacobazzi: aveva ispirato “Colpa d'Alfredo”

Vasco Rossi ha detto addio allo storico amico Andrea Giacobazzi, scomparso all'età di 66 anni. Il rocker di Zocca ha affidato ai social un messaggio molto sentito per salutare una persona importantissima per la sua carriera e non solo: “Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi… non credevano in quello che facevo”.