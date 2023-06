Vasco Rossi a Bologna: un concerto che fa bene al corpo e alla mente

A proposito di corpo e mente, Vasco Rossi era in grande forma. Anche lui è stato fermo in pochissimi momenti. Ha percorso il palco più e più volte. Ha lanciato i suoi cappellini in diverse occasioni. Ha interagito con la sua band: ha, ad esempio, provato a dare un bacio sulla bocca al suo chitarrista, Stef Burns, e abbracciato il direttore artistico dei suoi spettacoli, Vince Pastano, oppure il suo storico bassista, Claudio Golinelli detto Il Gallo, che è salito sul palco per il medley (SOTTO la scaletta completa). Ha fatto grandi sorrisi, specialmente quando tante fan si sono tolte il reggiseno su Rewind. Si è emozionato, soprattutto quando ha intonato Canzone che non faceva "tutta" da tanto tempo. Non si è risparmiato, dando il massimo. Ha pure “scoccato” diverse frecciatine ai politici (che raccontano "favole"), sulle note di T’immagini, e ha invitato a riflettere su un tema attuale, quale l’uso smodato dei social, modificando un verso di Vita spericolata. “Perso dentro i fatti suoi” è diventato “Perso nel suo Instagram”. Ha rivolto ancora una volta un pensiero all’Emilia Romagna, la regione che lo ha ospitato ieri sera e che lo farà anche oggi (mercoledì 7 giugno), domenica 11 e lunedì 12. Questo ultimo giorno stabilirà un record, l’ennesimo: terrà il suo 17esimo concerto al Dall’Ara. Nessuno ha mai suonato così tante volte nello stadio bolognese.