Vasco Rossi a Bologna: le mille curiosità dietro al concerto

Allo stadio Dall’Ara, Vasco Rossi si esibirà per la diciassettesima volta in carriera: nessuno ha cantato così tante volte su quel prato. A Bologna resterà per altre 3 date in programma mercoledì 7, domenica 11 e lunedì 12 giugno. I biglietti per questo poker di live è andato esaurito in 4 ore.