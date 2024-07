Vasco Rossi, a Bari il gran finale del tour negli stadi: “Ci vediamo nel 2025!”

Con l'ultimo dei 4 sold out al San Nicola di Bari, Vasco Rossi (nella foto di copertina di andrea_mazzottaph) ha concluso in bellezza il “Vasco Live 2024”, che noi di Radio Italia solomusicaitaliana abbiamo accompagnato come radio ufficiale. Prima di Bari, “Vasco Live 2024” ha visto il Supervissuto protagonista a Bibione con le 2 anteprime e a San Siro, dove ha messo a segno 7 sold out consecutivi, entrando ancora di più nella leggenda.