Valentino Rossi si ritira: l’omaggio di Vasco, Jova, Morandi, Cremonini...

Un sentito messaggio non poteva non arrivare da Cesare Cremonini, un altro che con Valentino ha condiviso tanti bei momenti in questi anni, in pista, negli stadi e non solo. Alcuni di questi ricordi sono raccolti in una carrellata di scatti che Cesare ha condiviso su Instagram: “Fratello, se qualcuno mi togliesse tutti i momenti speciali che mi hai regalato, ti inseguirei in capo al mondo per riviverli, sicuro che ci saresti”, ha scritto l’artista all’amico, prima che straordinario pilota. “Hai sempre condiviso con un sorriso per tutti ogni giorno bello e ogni giorno difficile da quando ci conosciamo. Ti voglio bene. Grazie sempre e per tutte le nuove fantastiche sfide... Forza Vale!”.