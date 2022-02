Una piccola fan scrive una tenera letterina a Irama

Sanremo 2022 sta ripagando Irama di quello che la cattiva sorte gli aveva tolto l’anno scorso. “Ovunque sarai”, la canzone quarta classificata al Festival, sta spopolando ovunque, mentre con il via al pre-order è scattato il conto alla rovescia verso l’uscita del nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, atteso per il 25 febbraio. Intanto il cantante pubblica la foto di una tenera letterina che gli è arrivata in queste ultime ore.