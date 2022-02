Il Blu Celeste Tour di Blanco, vincitore con Mahmood e “Brividi” del Festival di Sanremo 2022, è sold out: sono oltre 170mila i biglietti polverizzati in poche ore per la prima tournée italiana del giovane cantante, che ha ringraziato i fan per il tutto esaurito, tra i complimenti di colleghi come Elisa e Nek. Ecco tutti i numeri dell'artista dei record.