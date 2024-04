Ultimo spoilera una canzone del nuovo album Altrove

Ultimo ha fatto sentire alcuni versi dell’inedito in una Storia di Instagram, che sono: “E ti cerco dentro le strade/in quel posto che mi rimane/tra le cose vicine e lontane/ed è difficile/e ti cerco dentro ste case/quando esco e vado a mangiare dagli amici/e non mi rimane niente se non te/ti ricordi quella mia fase/ti ricordi quella mia frase/ora dimmi cosa rimane/neve al sole e noi/e ti cerco dentro le strade/in quel posto che mi rimane/tra le cose vicine e lontane/ed è difficile/e i ricordi sembrano lame/che da tempo provo a schivare/che ne dici di dimenticare/provaci con me”.