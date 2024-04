“Altrove”, per Niccolò, rappresenta un vero e proprio racconto, una nuova dimensione costruita mettendo insieme quelle che lui considera “8 istantanee”, prima scattate e poi messe in musica. L’artista promette così di aprirsi in modo inedito ai fan, per accompagnarli proprio alla scoperta di “quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé”. L’arrivo di un nuovo disco era stato preannunciato più volte da Ultimo, alimentando giorno dopo giorno la grande attesa dei fan: “Altrove”, adesso, è in pre-order in formato CD e vinile, anche in edizione speciale autografata.