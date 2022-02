Ultimo, rientro in Italia con sorpresa: “Colpa delle favole” raggiunge 5 Platini

L’album “Colpa delle favole” non è l’unico a strappare unadalla(Federazione Industria Musicale Italiana) nella prima settimana dopo la fine del, recentealla kermesse, ha raggiunto i 4 Platini per “Taxi Driver” . Arriva anche ilDisco di Platino per “In direzione ostinata e contraria”, la prima antologia postuma di: il, tratto dalla sua ultima canzone in studio “Smisurata preghiera”, è stato preso in prestito anche da da oggi 70enne , per descrivere il suo ultimo lavoro “”.