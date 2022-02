Buon compleanno Vasco Rossi: 70 anni di “Vita spericolata”

Nek ha dedicato un post al Blasco, postando una foto che li ritrae insieme, scattata prima del concerto di Vasco a Campovolo nel 2004: “Passiamo una mezz’ora a parlare di tutto. Di musica naturalmente, dei Rolling Stone che avrebbe voluto vedere in concerto, dell’America, del desiderio di comunicare in modo diretto e schietto e di quella sua voglia, di allora, di ritrovare l’ironia persa che tanto è necessaria nel nostro vivere. Arriva il momento in cui deve prepararsi. Dopo aver chiesto a mia moglie Patrizia di farci una foto, questa appunto, ci siamo salutati con l’augurio di rivederci e più felici. Io uscito da lì lo ero già. Auguri Vasco”. Auguri anche da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che ha scritto: “Buon compleanno genio!”.