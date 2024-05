Ultimo: il parchetto che lo ha visto crescere porta ora il suo nome

Ultimo, commentando il riconoscimento, ha ricordato i momenti trascorsi nel parchetto, il luogo che lo ha visto formarsi come cantautore, quando la sua musica era ancora tutta da scoprire; "Tutta la mia vocazione e la mia 'poetica' (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media. 'In classe non ero presente…' Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui", ha infatti scritto.